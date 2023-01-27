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27.01.2023  20:19   Дмитро Колонєй

ЮНІСЕФ пропонує збільшити кількість майданчиків для підтримки дітей та сімей у Харкові (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з головою Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Муратом Шахіним.


Міськрада
Як повідяляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, під час зустрічі мера Харкова Ігоря Терехова з головою Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Муратом Шахіним сторони обговорили поточну гуманітарну ситуацію в місті та подальше співробітництво. Зокрема, Мурат Шахін запропонував збільшити кількість майданчиків для підтримки дітей та сімей, які постраждали через війну, в межах реалізації проєкту «Спільно. Точки зустрічі».
 
«Я бачив наші дитячі точки «Спільно» у Харкові. Так, звичайно, вони не замінять навчання у школі чи дитячому садку, але вони хоч трохи дають відчуття нормального життя. Я б хотів розглянути можливості розширення цього проєкту у місті», - зазначив Мурат Шахін.
 
Збільшити кількість майданчиків для підтримки дітей та сімей у Харкові запропонував Дитячий фонд ООН
 
Збільшити кількість майданчиків для підтримки дітей та сімей у Харкові запропонував Дитячий фонд ООН
 
Збільшити кількість майданчиків для підтримки дітей та сімей у Харкові запропонував Дитячий фонд ООН
 
Своєю чергою Ігор Терехов підкреслив, що розвиток освіти та науки - це один із ключових пріоритетів роботи міської ради, та подякував представникам ЮНІСЕФ за всебічнику підтримку дітей та підлітків у забезпеченні доступу до якісної освіти навіть в умовах війни.
 
Сьогодні дитячо-розважальні майданчики обладнані вже на чотирьох станціях метрополітену.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, оон, харьков
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