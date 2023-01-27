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27.01.2023  18:49   Дмитро Колонєй

Ігоря Терехова обрано віцепрезидентом бюро Форуму мерів Європейської економічної комісії ООН

Мер Харкова разом з ЄЕК ООН візьме участь в організації Форуму мерів, який планується провести 2-3 жовтня 2023 року в Женеві.


Ігоря Терехова обрано віцепрезидентом бюро Форуму мерів Європейської економічної комісії ООН
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  Департамент із взаємодії з міжнародними агенціями та фінансовими установами, Харківського міського голову Ігоря Терехова було обрано віцепрезидентом бюро Форуму мерів Європейської економічної комісії ООН на 2023/2024 роки.
 
Бюро Форуму мерів було засноване 13 січня 2023 року рішенням 126-го Виконавчого комітету Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН) та є допоміжним органом Комітету з питань міського розвитку, житлового будівництва та землеустрою.
 
Ігор Терехов разом з ЄЕК ООН візьме участь в організації Форуму мерів, який планується провести 2-3 жовтня 2023 року в Женеві (Швейцарія).
 
Зазначимо, що Форум мерів ЄЕК ООН - це найбільша міжнародна платформа для постійного обміну досвідом та взаємного навчання, де мери з Європи, Північної Америки, Центральної Азії та Кавказу представляють напрацювання щодо вирішення проблем у своїх містах. Міста обмінюються передовим досвідом у сферах будівництва житла, розвитку міського транспорту, діджиталізації, екології тощо.

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, оон, харьков
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