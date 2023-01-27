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27.01.2023  19:59   Дмитро Колонєй

Окупанти обстрілюють Харківщину, нарощуючи активність авіації

Про стан воєнних дій на Харківщині ввечері 27 січня 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун

Обстрілюють Харківщину та нарощують активність авіації окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, відзначається нарощування активності застосування авіації противника на всіх напрямках. Окупантами були обстріляні        населених пунктів Харківщини
 
На Куп’янському напрямку противник продовжує оборону та здійснив мінометні та артилерійські обстріли 6 районів населених пунктів Хакрівщини: Дворічне, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Котлярівка і Берестове.
 
На Слобожанському напрямку обстановка без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів з танків, мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів 10 населених пунктів на Харківщині: Ветеринарне, Козача Лопань, Веселе, Вовчанськ, Варварівка, Бударки, Білий Колодязь, Мілове, Новомлинськ та Дворічна. 
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агресія рф, обстановка, харьков
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