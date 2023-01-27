27.01.2023 08:12 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Харківської області

На Слобідському та Куп’янському напрямках ворог не припиняє артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 17 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку обстановка залишається сталою, наступальних угруповань противника не виявлено.

Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:

Стрілеча,

Тернова,

Варварівка,

Стариця,

Вовчанські Хутори,

Охрімівка,

Бударки,

Колодязне,

Новомлинськ.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв:

Дворічне,

Синьківку,

Подоли,

Орлянку,

Піщане,

Табаївку,

Берестове,

Лозову.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 26 січня ворог здійснив обстріл Козачої Лопані Дергачівської громади.



