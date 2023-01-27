Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Харківської області

На Слобідському та Куп’янському напрямках ворог не припиняє артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 17 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку обстановка залишається сталою, наступальних угруповань противника не виявлено.
Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку противник обстріляв:
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