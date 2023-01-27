    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Харківської області
27.01.2023  08:12   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 17 населених пунктів Харківської області

На Слобідському та Куп’янському напрямках ворог не припиняє артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення.

Війна в Україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 17 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку обстановка залишається сталою, наступальних угруповань противника не виявлено.
Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:

  • Стрілеча,
  • Тернова,
  • Варварівка,
  • Стариця,
  • Вовчанські Хутори,
  • Охрімівка,
  • Бударки,
  • Колодязне,
  • Новомлинськ.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв:

  • Дворічне,
  • Синьківку,
  • Подоли,
  • Орлянку,
  • Піщане,
  • Табаївку,
  • Берестове,
  • Лозову.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 26 січня ворог здійснив обстріл Козачої Лопані Дергачівської громади.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.01 Армія Про стан бойових дій у Харківській області на 26 січня 25.01 Армія Про стан бойових дій у Харківській області на 25 січня 24.01 Армія Ворог намагався наступати на Куп’янському напрямку
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 