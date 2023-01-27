27.01.2023 07:30 Рита Парфенова

27 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

27 січня 1945 року солдати 1-го Українського фронту з лав Радянської Армії визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.

Точну кількість загиблих в Освенцимі так і не вдалося встановити, але, як свідчать документи Нюрнберзького трибуналу, загинуло 2,8 мільйона осіб, 90 відсотків із яких були євреї. Досі не встановлені імена та долі тисяч зниклих у концтаборах.



1 листопада 2005 року Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, в якій ухвалила, що день 27 січня щорічно відзначатиметься як Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Ініціаторами ухвалення відповідної резолюції ООН виступили Ізраїль, Канада, Австралія, Росія, Україна, США, а їх співавторами – ще понад 90 держав. Резолюція закликає пам'ятати про злочини минулого та стежити за тим, щоб вони не повторились у майбутньому.

Прикмети дня

27 січня відзначається пам'ять преподобних Ісаї, Сави, Мойсея. У давнину помітили, якщо в ніч на 27 січня на небі багато зірок, то незабаром буде тепло та сніжно; якщо ж зірок небагато, то буде негода і завірюха. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною. Якщо вранці ворона розкаркалася, слід чекати хуртовина. А якщо півні зранку закричали морозного дня, то холод скоро відступить.

Що не можна робити 27 січня

Цього дня забороняється довго спати – варто повністю присвятити роботі.

Також забороняється лінуватися та влаштовувати довгі перерви.

Не можна залишати надовго голодними свійських тварин.

Під забороною суперечки та сварки із сусідами.

Також цього дня

1756 – народився Вольфганг Амадей Моцарт, австрійський композитор («Дон Жуан», «Чарівна флейта», «Весілля Фігаро»). Диво-дитина, диво-композитор, який обігнав не тільки своє, але, схоже, всі часи разом узяті. Блискучий поліфоніст, автор опер та серенад, інструментальних п'єс та творів духовної музики. Чудо-людина, яка вічно потребує і нескінченно талановита, чудо-смерть, що породила масу чуток і міфів.



1832 – народився Льюїс Керролл (справжнє ім'я Чарльз Лютвідж Доджсон), математик, письменник, фотограф. Відомий усьому світу казками «Аліса в країні чудес» та «Аліса в Задзеркаллі», які за автором утвердили славу неперевершеного майстра прози та вірша.



1836 – народився Леопольд фон Захер-Мазох, австрійський письменник («Венера у хутрі»), принциповий противник садизму. Його прізвище дало назву поняття «мазохізм».



1878 – народився Енді Чарльз Діленд, один із провідних журналістів Чикаго Хронікл. Це він вів колонку кримінальної хроніки в самому кримінальному місті початку 20-го століття, це він бував на фронті до Першої та Другої світової, це він дружив з Уолтом Діснеєм, і саме з нього Уолт змалював доброго, але тупого пса Гуффі. А ще Діленд написав книгу-посібник для журналістів, вона називається «Як все було насправді або чого не варто приховувати від самого себе».



1880 – розпочало свою діяльність Харківське сільськогосподарське товариство. На Товариство покладалося наступне завдання: сприяти розвитку всіх галузей сільського господарства у Харківській, Полтавській Курській, Воронезькій та Катеринославській, а також суміжних з ними губерніях.



1901 – помер Джузеппе Верді, італійський композитор, центральна фігура італійської оперної школи.



1926 – у Лондоні шотландський винахідник Джон Берд вперше продемонстрував широкому загалу телевізор, заснований на механічній системі передачі зображення.



1948 - у продаж надійшли перші магнітофони (компанії Wire Recording Corporation of America).



1956 – вийшов перший сингл Елвіса Преслі з піснею «Heartbreak Hotel», у записі якого брали участь легендарні гітарист Чет Еткінс, піаніст Флойд Крамер та барабанщик Домінік Ді-Джей Фонтана. Через три місяці пісня Heartbreak Hotel очолила американську Топ-10, протрималася на вершині списків вісім тижнів і стала першим мільйонним тиражем Елвіса. Її переспівували у різний час різні виконавці.



1964 – народилася Бріджіт Фонда, американська кіноактриса («Точка неповернення», «Скандал», «Маленький Будда»), продовжувачка славетної династії Фонду в кіно.



1967 – укладено міжнародний Договір про принципи діяльності держав з дослідження та використання космічного простору, який оголосив космос надбанням всього людства та встановив заборону на розміщення у космічному просторі ядерної зброї.



1983 – помер Луї де Фюнес, французький кіноактор, один із найвидатніших коміків XX століття.



1987 – на пленумі ЦК КПРС Михайло Горбачов вперше називає час правління Леоніда Брежнєва «епохою застою» та оголошує настання нового етапу перебудови – «еру гласності».



2000 - Мік Джаггер зареєстрував власне ім'я як торгову марку.



2010 - помер Джером Девід Селінджер (нар. 1919), американський письменник, класик літератури США XX століття, найбільш відомий як автор роману "Над прірвою в житі".



2022 – стрілянина на заводі Південмаші у Дніпрі, в резульаті якої загинуло 5 осіб.

Іменини відзначають:

Агнія, Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Домн, Давид, Євсевій, Єремія



