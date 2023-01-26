26.01.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

Жінку діставали з-під завалів: подробиці обстрілу Козачої Лопані

Окупанти 26 січня обстріляли селище міського типу в Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що вдень 26 січня ворог здійснив обстріл Козачої Лопані Дергачівської громади.

Пошкоджено житлові будинки. Поранення дістала 69-річна жінка. Її діставали з-під завалів будинку, де вона жила. Попередньо, російські військові обстріляли селище з РСЗВ «Град».

Також за даними слідства, 26 січня близько першої години ночі зс рф обстріляли місто Куп’янськ, у результаті чого пошкоджено приватний будинок. Крім того, згорів автомобіль. Постраждалих немає.

За попередніми даними, окупанти вдарили по місту ракетою С-300.

Правоохоронці зібрали речові докази злочинів окупантів. Порушено кримінальну справу згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.



