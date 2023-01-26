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26.01.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

Жінку діставали з-під завалів: подробиці обстрілу Козачої Лопані

Окупанти 26 січня обстріляли селище міського типу в Харківській області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що вдень 26 січня ворог здійснив обстріл Козачої Лопані Дергачівської громади.
 
Пошкоджено житлові будинки. Поранення дістала 69-річна жінка. Її діставали з-під завалів будинку, де вона жила. Попередньо, російські військові обстріляли селище з РСЗВ «Град».
 
Також за даними слідства, 26 січня близько першої години ночі зс рф обстріляли місто Куп’янськ, у результаті чого пошкоджено приватний будинок. Крім того, згорів автомобіль. Постраждалих немає.
 
За попередніми даними, окупанти вдарили по місту ракетою С-300.
 
Правоохоронці зібрали речові докази злочинів окупантів. Порушено кримінальну справу згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що біля житлового будинку на Салтівці підірвали касетний снаряд: фоторепортаж.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков, харків
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