26.01.2023 13:59 Рита Парфенова

Біля житлового будинку на Салтівці підірвали касетний снаряд: фоторепортаж

Піротехники ДСНС ліквідували касетний снаряд біля багатоповерхівки на вулиці Бучми у Харкові.



Фото: Василь Голосний

Як передає кореспондент РЕДПОСТ, застрягший у землі снаряд виявили двірники, коли вранці підмітали прибудинкову територію. Кассета находилась прямо під балконом житвлової багатоповерхівки по вулиці Бучми.



Про небезпечну знахідку повідомили у службу ДСНС та правоохоронців. Поліцейські оточили місце подіїю



Після огляду снаряда піротехніками було прийнято рішення підривати на місці, тому що касета вмерзла в землю, і не було її можливості вилучити, пояснив начальник групи піротехнічних та спеціальних водолазних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області Ігор Овчарук.



Ліквідація вибухонебезпечного предмета пройшла успішно.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 25 по 26 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 10 населених пунктів Харківщини.

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