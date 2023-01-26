Біля житлового будинку на Салтівці підірвали касетний снаряд: фоторепортаж

Піротехники ДСНС ліквідували касетний снаряд біля багатоповерхівки на вулиці Бучми у Харкові.
Як передає кореспондент РЕДПОСТ, застрягший у землі снаряд виявили двірники, коли вранці підмітали прибудинкову територію. Кассета находилась прямо під балконом житвлової багатоповерхівки по вулиці Бучми.
Про небезпечну знахідку повідомили у службу ДСНС та правоохоронців. Поліцейські оточили місце подіїю
Після огляду снаряда піротехніками було прийнято рішення підривати на місці, тому що касета вмерзла в землю, і не було її можливості вилучити, пояснив начальник групи піротехнічних та спеціальних водолазних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області Ігор Овчарук.
Ліквідація вибухонебезпечного предмета пройшла успішно.
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