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06.12.2021  13:30   Рита Парфенова

На окраине Харькова нашли артиллерийский снаряд (фото)

На следующий день опасную находку ликвидировали на спецплощадке пиротехники Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Криминал Харьков: на Рогани нашли снаряд

Днем воскресенья, 5 декабря, на Рогани местные жители нашли снаряд времен Второй мировой войны. Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе ГСЧС, артснаряд АС-76 мм обнаружили около четырех часов дня на проезде Кольцевом, 2а. Он был в земле на открытой местности возле лесополосы.

Об опасной находке сразу проинформировали спасателей и полицию. Правоохранители оцепили местность, а в понедельник саперы извлекли и увезли взрывоопасный предмет. Сегодня же снаряд был подорван на специальной площадке.

Криминал Харьков: на Рогани нашли снаряд

Ранее мы писали, что  во время рыболовства местные жители села Задонецкое Чугуевского района выявили подозрительный предмет на дне Белого озера. Со дна водоема саперы-водолазы подняли реактивный снаряд WK Flat калибром 320 мм. Взрывоопасный предмет был транспортирован на взрывную площадку и уничтожен путем взрыва.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
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