06.12.2021 13:30 Рита Парфенова

На окраине Харькова нашли артиллерийский снаряд (фото)

На следующий день опасную находку ликвидировали на спецплощадке пиротехники Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Днем воскресенья, 5 декабря, на Рогани местные жители нашли снаряд времен Второй мировой войны. Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе ГСЧС, артснаряд АС-76 мм обнаружили около четырех часов дня на проезде Кольцевом, 2а. Он был в земле на открытой местности возле лесополосы.



Об опасной находке сразу проинформировали спасателей и полицию. Правоохранители оцепили местность, а в понедельник саперы извлекли и увезли взрывоопасный предмет. Сегодня же снаряд был подорван на специальной площадке.

Ранее мы писали, что во время рыболовства местные жители села Задонецкое Чугуевского района выявили подозрительный предмет на дне Белого озера. Со дна водоема саперы-водолазы подняли реактивный снаряд WK Flat калибром 320 мм. Взрывоопасный предмет был транспортирован на взрывную площадку и уничтожен путем взрыва.