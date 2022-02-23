    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове находят снаряды времен Второй мировой (фото)
23.02.2022  11:28   Рита Парфенова

В Харькове находят снаряды времен Второй мировой (фото)

На Салтовке за сутки обнаружили два взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.

ручную гранату Ф-1 нашли возле дома дома 29 по улице Владислава Зубенко

22 февраля в службу ГСЧС поступили два сообщения о взрывоопасных находках в Харькове, передает РЕДПОСТ.

Оба опасных предмета обнаружили в одном из спальных районов города – Салтовском жилмассиве.

Около восьми часов утра прохожий обнаружил возле дома дома 29 по улице Владислава Зубенко ручную гранату Ф-1. К счастью, она была без запала и не представляла опасности для окружающих.

Второй взрывоопасный предмат находился в овраге на пр. Тракторостроителей. Им оказался артиллерийский снаряд диаметром 76 мм.

артиллерийский снаряд диаметром 76 мм

Cаперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли опасные предметы и в тот же день уничтожили их на специальном полигоне.

Напомним, 5 декабря 2021 года на Рогани местные жители нашли снаряд времен Второй мировой войны. Артснаряд АС-76 мм обнаружили около четырех часов дня на проезде Кольцевом, 2а. Он был в земле на открытой местности возле лесополосы. Правоохранители оцепили местность, а на следующий день саперы извлекли и увезли взрывоопасный предмет.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.12 Криминал и происшествия На окраине Харькова нашли артиллерийский снаряд (фото) 04.12 Криминал и происшествия Пиротехники ликвидировали арсенал устаревших боеприпасов на Харьковщине 18.11 Криминал и происшествия Под Харьковом возле автотрассы нашли артснаряды (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 