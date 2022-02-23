23.02.2022 11:28 Рита Парфенова

В Харькове находят снаряды времен Второй мировой (фото)

На Салтовке за сутки обнаружили два взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.

22 февраля в службу ГСЧС поступили два сообщения о взрывоопасных находках в Харькове, передает РЕДПОСТ.



Оба опасных предмета обнаружили в одном из спальных районов города – Салтовском жилмассиве.



Около восьми часов утра прохожий обнаружил возле дома дома 29 по улице Владислава Зубенко ручную гранату Ф-1. К счастью, она была без запала и не представляла опасности для окружающих.



Второй взрывоопасный предмат находился в овраге на пр. Тракторостроителей. Им оказался артиллерийский снаряд диаметром 76 мм.





Cаперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли опасные предметы и в тот же день уничтожили их на специальном полигоне.

Напомним, 5 декабря 2021 года на Рогани местные жители нашли снаряд времен Второй мировой войны. Артснаряд АС-76 мм обнаружили около четырех часов дня на проезде Кольцевом, 2а. Он был в земле на открытой местности возле лесополосы. Правоохранители оцепили местность, а на следующий день саперы извлекли и увезли взрывоопасный предмет.