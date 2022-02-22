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22.02.2022  11:59   Виталий Хиневич

В Харькове возле дома нашли гранату: подробности

В Харькове возле жилого дома нашли гранату.

Граната
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.
 
Как сообщали очевидцы, возле жилого дома по улице Владислава Зубенка, 29-Б утром 22 февраля была найдена граната. 
 
Сотрудники ГСЧС на место происшествия прибыли в считанные минуты. Боевая граната оказалась типа- Ф-1. Взрывоопасный предмет погрузили в бронированную машину и начали транспортировку до места обезвреживания.
 
Напомним, ранее компания в составе 5 детей возрастом от 9 до 14 лет собирала на территории дачного участка остатки урожая капусты. Во время сбора 13-летний подросток нашел пиротехническое устройство и выдернул на нем чеку.
 
Источник:   Социальные сети
 Тэги:  происшествие, харьков
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