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04.11.2021  13:30   Виталий Хиневич

Собирал капусту и лишился фаланги пальца: на Харьковщине прогремел взрыв

Ребенок получил травмы руки во время сбора урожая на огородном участке.

На Харьковщине прогремел взрыв
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что информация о происшествии в селе Коробочкино Чугуевского района сотрудникам полиции поступила 3 ноября около 14:25. 
 
Полицейские установили, что компания в составе 5 детей возрастом от 9 до 14 лет собирала на территории дачного участка остатки урожая капусты. Во время сбора 13-летний подросток нашел пиротехническое устройство и выдернул на нем чеку.
 
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В результате срабатывания взрывоопасного предмета подростку оторвало фалангу пальца. Медицинскую помощь и правоохранителей вызвали друзья потерпевшего.
 
На данный момент травмированный ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.
 
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Все обстоятельства происшествия выясняются.
 
Напомним, ранее в больницу Харькова доставили ребенка с ампутацией двух пальцев руки, ожогами и контузией. В руках у ребенка взорвалась петарда.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, взрыв, харьков
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