04.11.2021 13:30 Виталий Хиневич

Собирал капусту и лишился фаланги пальца: на Харьковщине прогремел взрыв

Ребенок получил травмы руки во время сбора урожая на огородном участке.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что информация о происшествии в селе Коробочкино Чугуевского района сотрудникам полиции поступила 3 ноября около 14:25.

Полицейские установили, что компания в составе 5 детей возрастом от 9 до 14 лет собирала на территории дачного участка остатки урожая капусты. Во время сбора 13-летний подросток нашел пиротехническое устройство и выдернул на нем чеку.

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В результате срабатывания взрывоопасного предмета подростку оторвало фалангу пальца. Медицинскую помощь и правоохранителей вызвали друзья потерпевшего.

На данный момент травмированный ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее в больницу Харькова доставили ребенка с ампутацией двух пальцев руки , ожогами и контузией. В руках у ребенка взорвалась петарда.