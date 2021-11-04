Качество воды в источниках проверили в Харькове: результаты

Из 12 харьковских источников проверку по санитарным и микробиологическим нормам прошли 5.
Как пишет РЕДПОСТ, результаты проверки проб воды из харьковских источников на соответствие требованиям Государственных санитарных правил и норм предоставил Областной центр лабораторных исследований.
На территории Харькова находится 12 природных источников, оборудованных для набора воды населением. Качество воды из этих каптажей и проверяется специалистами лабцентра. Всего было взято 36 проб воды. К сожалению, вода в 7 источниках города не соответствовала нормам.
В источнике, находящемся в парке Юность на Полтавском Шляхе, вода не отвечала нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям. В ней обнаружено превышение содержания нитратов и норматива общей жесткости.
Еще шесть источников Харькова не прошли проверку по микробиологическим показателям. Это:
Соответствует требованиям ГосСанПиН вода из источников:
Напомним, что также проводились лабораторные исследования качества воды центрального водоснабжения Харькова.
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