04.11.2021 14:02 Рита Парфенова

Качество воды в источниках проверили в Харькове: результаты

Из 12 харьковских источников проверку по санитарным и микробиологическим нормам прошли 5.



РЕДПОСТ

Как пишет РЕДПОСТ, результаты проверки проб воды из харьковских источников на соответствие требованиям Государственных санитарных правил и норм предоставил Областной центр лабораторных исследований.



На территории Харькова находится 12 природных источников, оборудованных для набора воды населением. Качество воды из этих каптажей и проверяется специалистами лабцентра. Всего было взято 36 проб воды. К сожалению, вода в 7 источниках города не соответствовала нормам.



В источнике, находящемся в парке Юность на Полтавском Шляхе, вода не отвечала нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям. В ней обнаружено превышение содержания нитратов и норматива общей жесткости.



Еще шесть источников Харькова не прошли проверку по микробиологическим показателям. Это:

Петренки-1 (Петренковский водоем, Салтовка),

Петренки-2 (Петренковский водоем, Салтовка),

Петренки-3 (Петренковский водоем, Салтовка),

Китлярчин яр (ул. Бучмы, 2 каптажа – правая и левая сторона),

Алексеевская балка(ул. Клочковская)

Соответствует требованиям ГосСанПиН вода из источников:

Харьковская-2 (ул. Минераловодская, 1),

Саржин яр (ул. Отакара Яроша),

Алешкин яр (пос. Алешки Киевского района),

Глубокий яр (ул. Зубенко, 25),

Манжосов яр (ул. Метростроителей).

Напомним, что также проводились лабораторные исследования качества воды центрального водоснабжения Харькова.







