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04.11.2021  14:02   Рита Парфенова

Качество воды в источниках проверили в Харькове: результаты

Из 12 харьковских источников проверку по санитарным и микробиологическим нормам прошли 5.


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Как пишет РЕДПОСТ, результаты проверки проб воды из харьковских источников на соответствие требованиям Государственных санитарных правил и норм предоставил Областной центр лабораторных исследований.

На территории Харькова находится 12 природных источников, оборудованных для набора воды населением. Качество воды из этих каптажей и проверяется специалистами лабцентра. Всего было взято 36 проб воды. К сожалению, вода в 7 источниках города не соответствовала нормам.

В источнике, находящемся в парке Юность на Полтавском Шляхе, вода не отвечала нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям. В ней обнаружено превышение содержания нитратов и норматива общей жесткости.

Еще шесть источников Харькова не прошли проверку по микробиологическим показателям. Это:

  • Петренки-1 (Петренковский водоем, Салтовка),
  • Петренки-2 (Петренковский водоем, Салтовка),
  • Петренки-3 (Петренковский водоем, Салтовка),
  • Китлярчин яр (ул. Бучмы, 2 каптажа – правая и левая сторона),
  • Алексеевская балка(ул. Клочковская)

Соответствует требованиям ГосСанПиН вода из источников:

  • Харьковская-2 (ул. Минераловодская, 1),
  • Саржин яр (ул. Отакара Яроша),
  • Алешкин яр (пос. Алешки Киевского района),
  • Глубокий яр (ул. Зубенко, 25),
  • Манжосов яр (ул. Метростроителей).

Напомним, что также проводились лабораторные исследования качества воды центрального водоснабжения Харькова.



 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  источник, харьков
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