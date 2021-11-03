03.11.2021 09:13 Рита Парфенова

В Харькове проверили качество воды: результаты

Лабцентр обнародовал результаты лабораторных исследований качества воды центрального водоснабжения Харькова.



Фото из открытых источников

В статистику вошли результаты замеров и проб, сделанных в течение последних девяти месяцев из распределительной сети водопровода города Харькова, сообщает РЕДПОСТ.



Так, 571 проба была исследована на санитарно-химические показатели. Из них 59 проб (10,3%) не отвечали нормативным требованиям. В пробах, не отвечающих нормам, показатели цветности были превышены в 1,1-1,9 раза, мутности в 1,1-1,5 раза, окисляемости в 1,1-1,5 раза, содержания сульфатов в 1,12 раза.



Из 1082 проб, исследованных по микробиологическим показателям, 2% (22 пробы) не соответствовали нормативам эпидемической безопасности. В лабцентре отметили, что превышение нормативов обнаружено в воде на тупиковых участках уличных водоразборных устройств.



Вирусов и паразитов в воде из сети централизованного водоснабжения Харькова не обнаружено.

Как мы писали ранее, в лаборатории исследования качества воды берут пробы для исследования ежедневно во всех районах города: на речных станциях, в колонках частного сектора. Для контроля достаточно 500 мл воды.