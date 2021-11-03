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03.11.2021  09:13   Рита Парфенова

В Харькове проверили качество воды: результаты

Лабцентр обнародовал результаты лабораторных исследований качества воды центрального водоснабжения Харькова.


Фото из открытых источников

В статистику вошли результаты замеров и проб, сделанных в течение последних девяти месяцев из распределительной сети водопровода города Харькова, сообщает РЕДПОСТ.

Так, 571 проба была исследована на санитарно-химические показатели. Из них 59 проб (10,3%) не отвечали нормативным требованиям. В пробах, не отвечающих нормам, показатели цветности были превышены в 1,1-1,9 раза, мутности в 1,1-1,5 раза, окисляемости в 1,1-1,5 раза, содержания сульфатов в 1,12 раза.

Из 1082 проб, исследованных по микробиологическим показателям, 2% (22 пробы) не соответствовали нормативам эпидемической безопасности. В лабцентре отметили, что превышение нормативов обнаружено в воде на тупиковых участках уличных водоразборных устройств.

Вирусов и паразитов в воде из сети централизованного водоснабжения Харькова не обнаружено.

Как мы писали ранее, в лаборатории исследования качества воды берут пробы для исследования ежедневно во всех районах города: на речных  станциях, в колонках частного сектора. Для контроля достаточно 500 мл воды.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  вода, проверка, харьков
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