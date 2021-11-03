03.11.2021 08:33 Рита Парфенова

Под Харьковом рыбак-браконьер поймал золотого карася

У рыбака с запрещенными снастями обнаружили рыбу, занесенную в Красную книгу Украины.

Рыбоохранный патруль, обходивший береговую территорию Оскольского водохранилища, в районе села Хомино Купянского района обнаружил мужчину, который в забродном костюме ловил рыбу запрещенными лесковыми сетками. Нарушителя задержали около пяти часов вечера 1 ноября, сообщает РЕДПОСТ.



К этому времени рыбак успел наловить двумя сетями такую ​​рыбу:

1 золотого карася, занесенного в Красную книгу Украины,

6 серебристых карасей,

3 леща,

2 щуки,

1 красноперку.

Общий вес улова составил 8,5 килограммов, а подсчитанный инспекторами ущерб рыбному хозяйству Украины – 23 263 грн.





На нарушителя составили админпротоколы за грубое нарушение правил рыболовства, а также за уничтожения видов, занесенных в Красную книгу Украины. Запрещенные орудия лова, забродный костюм и выловленная рыба изъяты до решения суда.



Ранее мы писали, что ночью на Журавлевском водохранилище в Харькове задержали рыбака с запрещенными для ловли снастями. Мужчина поймал 15 серебристых карасей, нанеся рыбному хозяйству Украины около 24 тысяч гривен ущерба.

