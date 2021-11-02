    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Ночью в Харькове задержали браконьера на Журавлевке
02.11.2021  13:29   Рита Парфенова

Ночью в Харькове задержали браконьера на Журавлевке

Мужчина использовал снасти, запрещенные для рыбной ловли.

Криминал Харьков: на Журавлевке задержали рыбака-браконьера

Почти 24 тысячи гривен ущерба насчитали рыбаку, которого рыбоохранный патруль обнаружил на Журавлевском водохранилище, пишет РЕДПОСТ.

Нарушителя обнаружили около трех часов ночи 30 октября. Рыбак загрузил в лодку запрещенные для ловли снасти, а именно три лесковых сетки, и оправился на середину реки. К моменту задержания его улов составил 15 серебристых карасей общим весом 3,5 кг.

Правоохранители изъяли улов и запрещенные сети, подсчитали ущерб в размере 23 715 гривен и составили на нарушителя протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Ответственность за содеянное, в том числе и материальную, определит суд.

Напомним, ранее мы писали, как на Печенежском водохранилище в районе села Верхняя Писаревка Чугуевского района задержали очередного нарушителя правил рыболовли. За четыре килограмма рыбы, выловленной запрещенными снастями, браконьер может заплатить больше двух тысяч гривен.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков, браконьер
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.10 Криминал и происшествия 666 тысяч гривен ущерба: Под Харьковом задержали браконьера с раками (фото) 21.10 ВИДЕО В Харькове у отеля "Дружба" зарыбыли мальком карпа водоем (видео) 27.09 Криминал и происшествия Браконьера с незаконным уловом задержали под Харьковом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 