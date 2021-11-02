02.11.2021 13:29 Рита Парфенова

Ночью в Харькове задержали браконьера на Журавлевке

Мужчина использовал снасти, запрещенные для рыбной ловли.

Почти 24 тысячи гривен ущерба насчитали рыбаку, которого рыбоохранный патруль обнаружил на Журавлевском водохранилище, пишет РЕДПОСТ.

Нарушителя обнаружили около трех часов ночи 30 октября. Рыбак загрузил в лодку запрещенные для ловли снасти, а именно три лесковых сетки, и оправился на середину реки. К моменту задержания его улов составил 15 серебристых карасей общим весом 3,5 кг.



Правоохранители изъяли улов и запрещенные сети, подсчитали ущерб в размере 23 715 гривен и составили на нарушителя протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Ответственность за содеянное, в том числе и материальную, определит суд.

Напомним, ранее мы писали, как на Печенежском водохранилище в районе села Верхняя Писаревка Чугуевского района задержали очередного нарушителя правил рыболовли. За четыре килограмма рыбы, выловленной запрещенными снастями, браконьер может заплатить больше двух тысяч гривен.