Браконьера с незаконным уловом задержали под Харьковом

За четыре килограмма рыбы, выловленной запрещенными снастями, браконьер может заплатить больше двух тысяч гривен.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области, на Печенежском водохранилище задержали очередного нарушителя правил рыболовли.
Инцидент произошел в районе села Верхняя Писаревка Чугуевского района.
Около десяти часов вечера 23 сентября рыбоохранный патруль выявил там рыбака с запрещенными снастями – двумя леcковыми сетями. Нарушитель успел поймать четыре килограмма рыбы: 10 лещей, двух серебряных карасей и одного сома.
Незаконный улов нанес рыбному хозяйству Украины ущерб в размере 2154 гривны.
На нарушителя составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Лесковые сети, лодка и улов изъяты до решения суда.
Напомним, ранее рыбоохранный патруль Харьковщины зафиксировал нарушение Правил рыболовства в Изюмском районе Харьковской области.
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