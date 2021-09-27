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27.09.2021  12:51   Рита Парфенова

Браконьера с незаконным уловом задержали под Харьковом

За четыре килограмма рыбы, выловленной запрещенными снастями, браконьер может заплатить больше двух тысяч гривен.

Под Харьковом задержали браконьера, ловившего рыбу незаконными снастями

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области, на Печенежском водохранилище задержали очередного нарушителя правил рыболовли.

Инцидент произошел в районе села Верхняя Писаревка Чугуевского района.

Около десяти часов вечера 23 сентября рыбоохранный патруль выявил там рыбака с запрещенными снастями – двумя леcковыми сетями. Нарушитель успел поймать четыре килограмма рыбы: 10 лещей,  двух серебряных карасей и одного сома.

Незаконный улов нанес рыбному хозяйству Украины ущерб в размере 2154 гривны.

На нарушителя составлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Лесковые сети, лодка и улов изъяты до решения суда.

Напомним, ранее рыбоохранный патруль Харьковщины зафиксировал нарушение Правил рыболовства в Изюмском районе Харьковской области.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
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