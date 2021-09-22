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22.09.2021  12:30   Рита Парфенова

Рыбака с незаконным уловом задержали под Харьковом

Рыбалку запрещенной лесковой сеткой оценили в 17 тысяч гривен ущебра.

Рыбака-браконьера задержали на Оскольском водохранилище 21 сентября

Рыбоохранный патруль Харьковщины зафиксировал нарушение Правил рыболовства в Изюмском районе Харьковской области, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

Так, около трех часов дня 21 сентября на Оскольском водохранилище возле села Пески-Радьковские обнаружили рыбака с запрещенной для лова лесковой сеткой. К этому моменту мужчина успел поймать 10 килограммов рыбы.

В сети находились:

  • лещ - 63  шт.,
  • красноперка - 46  шт.,
  • окунь - 23  шт.,
  • плотва - 22  шт.,
  • густера - 8  шт.,
  • судак - 3  шт.

Инспекторы составили на нарушителя протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП, оценив нанесенный рыбному хозяйству Украины ущерб в 17 901 гривну.

Вину рыбака-браконьера определит суд. Пока же снасти и улов изъяты до вынесения решения суда.

Напомним, рыбоохранный патруль задержал на Печенежском водохранилище нарушителя, который нанес около 8 тысяч ущерба.
Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
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