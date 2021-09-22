Рыбака с незаконным уловом задержали под Харьковом

Рыбалку запрещенной лесковой сеткой оценили в 17 тысяч гривен ущебра.
Рыбоохранный патруль Харьковщины зафиксировал нарушение Правил рыболовства в Изюмском районе Харьковской области, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.
Так, около трех часов дня 21 сентября на Оскольском водохранилище возле села Пески-Радьковские обнаружили рыбака с запрещенной для лова лесковой сеткой. К этому моменту мужчина успел поймать 10 килограммов рыбы.
В сети находились:
Инспекторы составили на нарушителя протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП, оценив нанесенный рыбному хозяйству Украины ущерб в 17 901 гривну.
Вину рыбака-браконьера определит суд. Пока же снасти и улов изъяты до вынесения решения суда.
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