22.09.2021 12:30 Рита Парфенова

Рыбака с незаконным уловом задержали под Харьковом

Рыбалку запрещенной лесковой сеткой оценили в 17 тысяч гривен ущебра.

Рыбоохранный патруль Харьковщины зафиксировал нарушение Правил рыболовства в Изюмском районе Харьковской области, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.



Так, около трех часов дня 21 сентября на Оскольском водохранилище возле села Пески-Радьковские обнаружили рыбака с запрещенной для лова лесковой сеткой. К этому моменту мужчина успел поймать 10 килограммов рыбы.



В сети находились:

лещ - 63 шт.,

красноперка - 46 шт.,

окунь - 23 шт.,

плотва - 22 шт.,

густера - 8 шт.,

судак - 3 шт.

Инспекторы составили на нарушителя протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП, оценив нанесенный рыбному хозяйству Украины ущерб в 17 901 гривну.



Вину рыбака-браконьера определит суд. Пока же снасти и улов изъяты до вынесения решения суда.

Напомним, рыбоохранный патруль задержал на Печенежском водохранилище нарушителя, который нанес около 8 тысяч ущерба.