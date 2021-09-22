22.09.2021 12:15

Выборы в Харькове: Терехов сможет повторить результат Кернеса

Харьковчане позитивно оценивают курс Игоря Терехова по развитию города — потому уровень его поддержки достиг 59%



Выборы в Харькове: Терехов сможет повторить результат Кернеса



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление политолога Вадима Карасева. Эксперт прокомментировал результаты седьмого Всеукраинского муниципального опроса социологической группы Рейтинг.

Опрос ежегодно изучает отношение жителей всех областных центров Украины к местным властям и их оценку коммунальных услуг.

«В рейтинге удовлетворенности качеством коммунальных услуг в топе четыре города: Харьков, Винница, Ивано-Франковск, Мариуполь. К тому же, по Харькову есть позитивная динамика как раз за текущий год. Опрос также показывает позитивные изменения в Харькове, которые отмечают и сами горожане, и гости города. Харьков — ухоженный, современный и развивающийся город», — отметил Карасев.

По его словам, харьковчане сфокусированы на спокойном развитии, приоритете решения проблем города и своего собственного района.

«Игорь Терехов отвечает запросам харьковчан, о чем говорит его уровень поддержки — 59%. У Терехова сформировался имидж городского менеджера, делающего ставку на эффективную коммунальную политику, объединяющую харьковчан. Так что, возможно, он сможет повторить результат Кернеса. Выборы покажут», — считает Вадим Карасев.

Согласно опубликованным результатам опроса, наивысшие оценки харьковчане поставили городским паркам и работам по уборке мусора в городе.

Напомним, 11 сентября в Харькове официально стартовал избирательный процесс на внеочередных выборах Харьковского городского головы, назначенных на 31 октября.