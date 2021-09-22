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22.09.2021  12:15   

Выборы в Харькове: Терехов сможет повторить результат Кернеса

Харьковчане позитивно оценивают курс Игоря Терехова по развитию города — потому уровень его поддержки достиг 59%


Выборы в Харькове: Терехов сможет повторить результат Кернеса
Уровень поддержки Терехова достиг 59%
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление политолога Вадима Карасева. Эксперт прокомментировал результаты седьмого Всеукраинского муниципального опроса социологической группы Рейтинг.
Опрос ежегодно изучает отношение жителей всех областных центров Украины к местным властям и их оценку коммунальных услуг. 
 
«В рейтинге удовлетворенности качеством коммунальных услуг в топе четыре города: Харьков, Винница, Ивано-Франковск, Мариуполь. К тому же, по Харькову есть позитивная динамика как раз за текущий год. Опрос также показывает позитивные изменения в Харькове, которые отмечают и сами горожане, и гости города. Харьков — ухоженный, современный и развивающийся город», — отметил Карасев. 
 
По его словам, харьковчане сфокусированы на спокойном развитии, приоритете решения проблем города и своего собственного района.
«Игорь Терехов отвечает запросам харьковчан, о чем говорит его уровень поддержки — 59%. У Терехова сформировался имидж городского менеджера, делающего ставку на эффективную коммунальную политику, объединяющую харьковчан. Так что, возможно, он сможет повторить результат Кернеса. Выборы покажут», — считает Вадим Карасев.  
 
Согласно опубликованным результатам опроса, наивысшие оценки харьковчане поставили городским паркам и работам по уборке мусора в городе. 
 
Напомним, 11 сентября в Харькове официально стартовал избирательный процесс на внеочередных выборах Харьковского городского головы, назначенных на 31 октября.
 
Источник:   Вадим Карасев
 Тэги:  харьков
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