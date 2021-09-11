11.09.2021 13:11

Выборы-2021 в Харькове: ЦИК назвала основные даты предвыборной кампании

11 сентября в Харькове официально стартовал избирательный процесс на внеочередных выборах Харьковского городского головы, назначенных на 31 октября.



// РЕДПОСТ

Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов Харьковского городского головы, которые пройдут 31 октября 2021 года. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Гражданскую сеть ОПОРА.



Ниже приведены основные даты календарного плана.



Так, избирательный процесс начинается 11 сентября 2021 года. До этого дня включительно местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления должны отвести места и оборудовать стенды, доски объявлений для размещения материалов предвыборной агитации.



Также до 14 сентября включительно телерадиоорганизации и печатные средства массовой, которые намерены размещать материалы предвыборной агитации, обязаны опубликовать информацию о стоимости единицы печатной площади и стоимость одной минуты (секунды) эфирного времени для проведения предвыборной агитации: общенациональные (общегосударственные) - в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер", региональные и местные - в соответствующих региональных и местных средствах массовой информации.



До 16 сентября включительно избиратели могут подать в орган ведения Государственного реестра избирателей заявления об изменении избирательного адреса. Это можно сделать двумя способами: подав бумажную заявление в отдел ведения Государственного реестра избирателей или онлайн с помощью сервиса «Кабинет избирателя» при наличии электронной цифровой подписи.



Общественная организация, в уставной деятельности которой относятся вопросы избирательного процесса и наблюдения за ним, зарегистрированная в установленном законом порядке, после начала избирательного процесса и до 20 сентября включительно может обратиться в ЦИК с ходатайством о разрешении иметь официальных наблюдателей на выборах. Решение по этому поводу Комиссия должна принять не позднее чем на 5-й день со дня получения ходатайства.



С 21 по 30 сентября 2021 года включительно продлится процесс выдвижения кандидатов на должность городского головы от местных организации партий и от граждан путем самовыдвижения.



До 30 сентября включительно продлится подачи документов в территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатов на должность городского головы. Не позднее чем на пятый день со дня принятия заявления о регистрации кандидата и прилагаемых к нему необходимых документов ТИК обязана принять решение о регистрации кандидата на должность городского головы или об отказе в регистрации, а до 8 октября включительно обнародовать информацию о регистрации кандидатов.



До 6 октября включительно кандидаты на должность городского головы вносят в территориальную избирательную комиссию представления по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий.



До 11 октября включительно кандидаты могут обратиться в ТИК с заявлением об отказе от баллотирования или местные организации партии об отмене регистрации кандидата, которого выдвинули, а до 12 октября включительно ТИК должна принять соответствующее решение по этому поводу.



До 13 октября включительно ТИК должна утвердить текст избирательного бюллетеня и установить степень его защиты.



До 15 октября включительно ТИК должна образовать участковые избирательные комиссии и до 21 октября получить в упаковке предприятия-изготовителя избирательные бюллетени для голосования. Также до 21 октября УИК на обычных избирательных участках должны прислать или доставить другим способом каждому избирателю именное приглашение.



31 октября 2021 года с 8:00 до 20:00 состоится голосование по выборам Харьковского городского головы. Результаты выборов должны быть установлены до 12 ноября включительно.

Напомним, Комитет избирателей Украины (КИУ) предупредил, что еще до официального старта кампании на пост мэра Харькова многие из потенциальных претендентов используют манипуляции и черный пиар против своих оппонентов.