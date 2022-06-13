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13.06.2022  13:55   Виталий Хиневич

Выборы во Франции: результаты первого тура голосования

Во Франции прошел первый тур парламентских выборов.

Выборы Франция
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Украинскую правду».
 
Сообщается, что в первом туре парламентских выборов во Франции блок Макрона "Вместе" набрал наибольшее количество голосов избирателей. С маленьким отрывом на втором месте расположилось объединение левых партий.
 
Блок "Вместе" сначала отставал от левых, но в итоге опередил их с результатом 25,75%. Левые получили 25,66%. Разница между их результатами – около 20 тысяч голосов избирателей.
 
На третьем месте оказалось правопопулистское "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 18,68%.
 
Первый тур выборов сопровождался рекордно низкой явкой, не пришло на избирательные участки 52,5% избирателей.
 
Второй тур выборов запланирован на 19 июня.
 
Напомним, 12 июня во Франции проходили выборы.
 
Источник:   Украинская правда
 Тэги:  выборы, франция
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