13.06.2022 13:55 Виталий Хиневич
Выборы во Франции: результаты первого тура голосования
Во Франции прошел первый тур парламентских выборов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на «Украинскую правду».
Сообщается, что в первом туре парламентских выборов во Франции блок Макрона "Вместе" набрал наибольшее количество голосов избирателей. С маленьким отрывом на втором месте расположилось объединение левых партий.
Блок "Вместе" сначала отставал от левых, но в итоге опередил их с результатом 25,75%. Левые получили 25,66%. Разница между их результатами – около 20 тысяч голосов избирателей.
На третьем месте оказалось правопопулистское "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 18,68%.
Первый тур выборов сопровождался рекордно низкой явкой, не пришло на избирательные участки 52,5% избирателей.
Второй тур выборов запланирован на 19 июня.
Напомним, 12 июня во Франции проходили выборы
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