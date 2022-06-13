13.06.2022 13:55 Виталий Хиневич

Выборы во Франции: результаты первого тура голосования

Во Франции прошел первый тур парламентских выборов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Украинскую правду».

Сообщается, что в первом туре парламентских выборов во Франции блок Макрона "Вместе" набрал наибольшее количество голосов избирателей. С маленьким отрывом на втором месте расположилось объединение левых партий.

Блок "Вместе" сначала отставал от левых, но в итоге опередил их с результатом 25,75%. Левые получили 25,66%. Разница между их результатами – около 20 тысяч голосов избирателей.

На третьем месте оказалось правопопулистское "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 18,68%.

Первый тур выборов сопровождался рекордно низкой явкой, не пришло на избирательные участки 52,5% избирателей.

Второй тур выборов запланирован на 19 июня.

Напомним, 12 июня во Франции проходили выборы