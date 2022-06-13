Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 13 июня

За прошедшие сутки заражения коронавирусом в Харькове официально зарегистрировано у 1 человека.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 440 человек. Выздоровело 292 693 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 7 690 человек.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 12 июня.
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