12.06.2022 09:57 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 12 июня

За прошедшие сутки заражения коронавирусом в Харькове официально не зарегистрировано.





Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 439 человек. Выздоровело 292 640 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 7 742 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1 человека.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 11 июня.