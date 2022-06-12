В Харькове пожарные спасли людей из горящего подвала

Причиной возникновения пожара мог стать закоротивший обогреватель.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, не связанный с обстрелами пожар произошел в подвале жилой двухэтажки по улице Балашовской, 28 в Харькове.
Около часа ночи там загорелись вещи. Когда пожарные прибыли на вызов, огонь распространился на площади 20 квадратным метров. Возгорание привело к сильному задымлению и несло угрозу людям.
ГСЧСники спасли 7 человек и еще 10 эвакуировали.
Спасатели локализовали пожар в 1:44 и ликвидировали его в 2:17. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электрического обогревателя.
Напомним, всего за сутки с 11 по 12 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 25 оперативных выездов на ликвидацию пожаров, из них 11 вызванных обстрелами, 14 по другим причинам.
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