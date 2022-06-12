12.06.2022 08:52 Рита Парфенова

О ситуации в Харьковской области на утро 12 июня рассказали в Генштабе ВСУ

На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

"Для сковывания действий сил обороны оказывает систематическое огневое влияние на позиции наших подразделений", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг обстреливал гражданскую инфраструктуру недалеко от Вернополья, Украинки, Петровки, Чепиля и Крестища. Нанес авиаудара в районе населенного пункта Мосьпаново.



На Славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Петровское, Новая Гусаровка, Курулька, Долина. Враг пытается закрепиться в населенном пункте Богородичное, боевые действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что основные усилия противника на юге Харьковской области сосредоточены на наступлении на Славянск.