О ситуации в Харьковской области на утро 12 июня рассказали в Генштабе ВСУ

На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
"Для сковывания действий сил обороны оказывает систематическое огневое влияние на позиции наших подразделений", - говорится в сообщении.
Кроме того, враг обстреливал гражданскую инфраструктуру недалеко от Вернополья, Украинки, Петровки, Чепиля и Крестища. Нанес авиаудара в районе населенного пункта Мосьпаново.
На Славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Петровское, Новая Гусаровка, Курулька, Долина. Враг пытается закрепиться в населенном пункте Богородичное, боевые действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что основные усилия противника на юге Харьковской области сосредоточены на наступлении на Славянск.
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