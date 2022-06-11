Враг готовит наступление на Славянск и Северск - Генштаб

Основные усилия противника на юге Харьковской области сосредоточены на наступлении на Славянск.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
В Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на Славянск. Ведёт штурмовые действия в направлении Пасека (Изюмский район Харковской области) – Богородичное (Славянский район Донецкой области). Умеет успех, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.
На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск.
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