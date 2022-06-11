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11.06.2022  10:05   Рита Парфенова

Враг готовит наступление на Славянск и Северск - Генштаб

Основные усилия противника на юге Харьковской области сосредоточены на наступлении на Славянск.

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

В Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на Славянск. Ведёт штурмовые действия в направлении Пасека (Изюмский район Харковской области) – Богородичное (Славянский район Донецкой области). Умеет успех,  пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.

На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск.

Ранее мы писали, что российские войска готовят наступление на Барвенково.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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