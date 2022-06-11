11.06.2022 09:39 Рита Парфенова

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 11 июня

Измененные адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».

Напомним, гуманитарную помощь "Пакет каждому гражданину" могут получить все жители Харьковской области, независимо от места регистрации.

Как получить гуманитарку в Харькове:

необходимо предварительно зарегистрироваться в чат-боте.

если нет смартфона, можно позвонить в контакт-центр 057-728-19-18.

также продуктовые наборы выдаются в порядке "живой очереди".

В громадах области за продуктовыми наборами следует обращаться к руководству городских, поселковых и сельских советов.

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи

«Укрпочта»

Время работы: 9:00-16:00

№82, просп. Героев Харькова, 210 (бывший Московский проспект);

№46, пер. Победы, 2;

№91, ул. Харьковских дивизий, 20;

№172, ул. Грицевца, 29.

«Новая почта»

Время работы: 9:00-16:00

№137, ул. Ахсарова, 21;

№51, ул. Бакулина, 14;

№140, пер. Пискуновский, 4;

№99, просп. Гагарина, 176;

№65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;

№67, ул. Гвардейцев Широнинцев, 30;

№71, просп. Тракторостроителей, 86/137;

№62, ул. Амосова, 11А;

№102, ул. Краснодарская, 181Б;

№9, ул. Роганская, 101А.

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