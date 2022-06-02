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02.06.2022  21:28   Дмитрий Колоней

Харьковские волонтеры развозят жителям районов гуманитарную помощь (фото)

Пункты выдачи гуманитарной помощи работают в Немышлянском районе Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ, продукты питания получили жители Салтовского жилого массива и микрорайона, расположенного возле ст. м. «Армейская». Также в Немышлянском районе предоставляют адресную помощь пожилым людям по предварительным заявкам.

Тэги:  гуманитарная помощь продуты питания, харьков
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