28.04.2022 14:56 Дмитрий Колоней

Ежедневно из Харькова в область передается более 60 тонн гуманитарной помощи (видео)

Областной логистический центр продолжает снабжать гуманитарной помощью громады региона и почтовые пункты выдачи в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на главу Харьковской ОВА Олег Синегубов, с 25 по 27 апреля из областного логистического центра отгрузили, в частности, 191 тонну продуктов питания и более 21 тысячи литров молока.

“Стараемся обеспечивать наших граждан тем, что им сейчас действительно необходимо. На днях передавали овощи, фрукты, муку, масло, молоко, напитки, конфеты, средства гигиены – то, на что получаем от людей запрос. Всего за три дня в громады отправили более 57 тысяч продуктовых наборов”, - сказал Олег Синегубов.

Так, гуманитарную помощь получили Слобожанская, Роганская, Южногородская, Солоницевская, Чугуевская, Песочинская, Высочанская, Малоданиловская, Валковская, Алексеевская, Новопокровская, Золочевская, Коломацкая, Мерефянская, Богодуховская, Кегичевская, Донецкая, Лозовская, Люботинская громады, а также пункты выдачи "Укрпочты" и "Новой почты" в Харькове.