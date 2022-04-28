28.04.2022 14:32 Виталий Хиневич

Переселенцы из Харькова будут получать материальную помощь от государства

Харьковчане должны получить статус переселенца.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что всем зарегистрированным переселенцам из Харькова в мае продолжат выплачивать пособие. С 1 мая такая помощь будет предоставляться только зарегистрированным переселенцам из территориальных громад, расположенных в районах проведения военных действий или находящихся во временной оккупации. Соответствующий список громад недавно был утвержден Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отметили в департаменте, в этот перечень входит и Харьковская громада. Это означает, что все харьковчане, которые из-за войны были вынуждены выехать из города и получили соответствующий статус ВПЛ, в мае продолжат получать средства от государства.

Кроме того, помощь получат все зарегистрированные внутренние переселенцы, чье жилье было разрушено или непригодно для жизни в результате повреждения, и которые подали заявку на возмещение, в частности, через «Дію».

Ежемесячное пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц, как и в предыдущие месяцы, будет предоставляться в таких размерах: для лиц с инвалидностью и детей – 3тысчи гривен; для других лиц – 2 тысячи гривен.

Также в департаменте напомнили, что внутренним переселенцам, которые обратятся за помощью на проживание до 30 апреля, насчитают ее, начиная с марта.