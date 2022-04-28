    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Обокрали военное предприятие и ждали оккупантов: в Харькове разоблачили коллаборантов
28.04.2022  14:07   Рита Парфенова

Обокрали военное предприятие и ждали оккупантов: в Харькове разоблачили коллаборантов

Правоохранителями разоблачена преступная схема кражи военной техники с предприятий Харькова

похищали для них военную технику с предприятий

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 61-летний мужчина совместно с другими работниками предприятий военно-промышленного комплекса Украины организовали угон военной техники из оборонных предприятий. Целью преступной деятельности была передача указанной техники русским военнослужащим в случае оккупации г. Харькова.

Так, злоумышленники совершили кражу 19 танковых двигателей 5ТДФА.

27 апреля 2022 года при проведении обыска предметы преступления изъяты.

похищали для них военную технику с предприятий похищали для них военную технику с предприятий

Решается вопрос о сообщении о подозрении злоумышленникам.

Следователи СБУ проодят досудебное расследование уголовного производства по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Напомним, правоохранители в Харькове задержали подозрительного мужчину.

 

Тэги:  агрессия россии, прокуратура, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.04 Криминал и происшествия В Харьковской области людей достали из-под завалов 28.04 Криминал и происшествия В Харьковской области оккупанты уничтожили жилые дома 28.04 Криминал и происшествия На жилые дома Харькова сбросили противотанковую бомбу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 