28.04.2022 14:07 Рита Парфенова

Обокрали военное предприятие и ждали оккупантов: в Харькове разоблачили коллаборантов

Правоохранителями разоблачена преступная схема кражи военной техники с предприятий Харькова

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 61-летний мужчина совместно с другими работниками предприятий военно-промышленного комплекса Украины организовали угон военной техники из оборонных предприятий. Целью преступной деятельности была передача указанной техники русским военнослужащим в случае оккупации г. Харькова.



Так, злоумышленники совершили кражу 19 танковых двигателей 5ТДФА.



27 апреля 2022 года при проведении обыска предметы преступления изъяты.





Решается вопрос о сообщении о подозрении злоумышленникам.



Следователи СБУ проодят досудебное расследование уголовного производства по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Напомним, правоохранители в Харькове задержали подозрительного мужчину.