Обокрали военное предприятие и ждали оккупантов: в Харькове разоблачили коллаборантов

Правоохранителями разоблачена преступная схема кражи военной техники с предприятий Харькова
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
По данным следствия, 61-летний мужчина совместно с другими работниками предприятий военно-промышленного комплекса Украины организовали угон военной техники из оборонных предприятий. Целью преступной деятельности была передача указанной техники русским военнослужащим в случае оккупации г. Харькова.
Так, злоумышленники совершили кражу 19 танковых двигателей 5ТДФА.
27 апреля 2022 года при проведении обыска предметы преступления изъяты.
Решается вопрос о сообщении о подозрении злоумышленникам.
Следователи СБУ проодят досудебное расследование уголовного производства по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
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