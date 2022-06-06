06.06.2022 19:43 Дмитрий Колоней

В Харькове раздали десятки тысяч продуктовых пакетов

Молодежный совет в Харькове обеспечивает горожанам продуктами.

Как сообщает РЕДПОСТ , Молодежный совет при Харьковском городском голове передал горожанам за 100 дней войны более 63 тыс. продуктовых наборов. Также было роздано более 24 тыс. наборов детского питания. Всего удалось получить более 450 т гуманитарной помощи и помочь более 52 тыс. человек.

Кроме того, члены Молодежного совета помогают размещать людей, которые потеряли жилье, открыли направление психологической помощи, набирают желающих для помощи в уборке завалов, раздали горожанам сотни тысяч буханок хлеба, консервов и горячих обедов.

«Все украинцы объединились ради одной цели - помочь друг другу и победить», - отметили в Молодежном совете.

Все, у кого есть возможность помочь харьковчанам, могут воспользоваться этими реквизитами:

UAH: 4149 6293 1302 4069;

USD: IBAN – UA183052990262066400931572615;

EUR: IBAN – UA283052990262036400931571316;

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X;

BTC - 1AtJV9iaF3Qpf4H4oZzeina7QBWRfmJsL1;

ETH - 0x61517d6bbae7f8293eb35091611ff675a7b;

PayPal: [email protected] .