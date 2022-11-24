24.11.2022 20:38 Дмитро Колонєй

У грудні подорожчають продукти: які, чому та на скільки

Тенденції руху цін пояснюють експерти.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Знай.ua, у грудні подорожчають деякі продукти харчування. Пояснення дали експерти.

Овочі За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчук, ціни на овочі зростуть на 20% Причини зростання цін на овочі Відключення електрики в Україні. Електрика необхідна, бо сховища необхідно опалювати, а деякі приміщення у них – охолоджувати. Використання альтернативних джерел енергії, таких, як дизельні генератори дорого. Щоб виробити 1 кіловат електрики, необхідно витратити півлітра солярки. Це щонайменше 25 грн.) "Відповідно, зберігання овочів лише з енергоносіїв дорожчає вчетверо”, – заначає експерт. Збільшення собівартості зберігання овочів на українських ринках призведене до подорожчаюння їх вже на початок зими. Молоко Виконавчий директор "Союзу молочних підприємств України" Арсен Дідур прогнозує зростання цін на молочну продукцію. Причини зростання цін на молочну продукцію Дефіцит продукції Втрата молокозаводами значних обсяги сировини та продукції Знеструмлення виробників та переробників продуктів Порушення основних виробничих процесів Свинина

На відміну від овочів та молочної продукції, через перебої зі світлом просіли ціни на закупівлю свинини

Як зазначила керівник аналітичного відділу асоціації “Свиноводи України” Олександра Бондарська вже місяць переробники стикаються із відмовами від замовленої охолодженої свинини, перенесенням поставок, вимушеним переглядом графіків виробництва та відвантаженням готової продукції.

Тому переробники знизили обсяги заготівлі та завантаженість забійних цехів щонайменше на 20-30%.

З другої декади жовтня перебої електропостачання посилили сезонне просідання цін на закупівлю свиней забійних кондицій.

Якщо протягом другого тижня жовтня середня ціна свинини живою масою становила 73,9 грн/кг, то за наступні чотири тижні показник знизився на 16,5% – до 61,7 грн/кг.