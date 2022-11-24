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24.11.2022  19:56   Дмитро Колонєй

Невдало припарковані авто харків’ян заважають проїзду машин екстрених служб

До харків’ян звернулися комунальники.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», підприємство просить харків’ян паркувати автомобілі таким чином, щоб спецтранспорт мав можливість під’їхати до сміттєвих контейнерів. 
 
Найчастіше автовласники дбають лише про свій комфорт і паркують машини на газонах, клумбах чи посеред тротуару, загороджуючи проїзд спецавтотранспорту різного призначення. 
 
«Це заважає вільному проїзду машин екстрених служб у дворах багатоповерхових будинків, наражає на небезпеку здоров'я та життя людей», - підкреслили в КВПВ. 
 
На підприємстві закликали харків'ян, яких все більше повертається додому, відповідально ставитися до паркування автомобілів, щоб уникнути надзвичайних ситуацій. І нагадали, що за порушення правил паркування працівники патрульної поліції можуть складати протоколи щодо притягнення власників транспортних засобів до адміністративної відповідальності відповідно до КУпАП.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  парковка авто, коммунальщики, харьков
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