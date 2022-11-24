24.11.2022 19:56 Дмитро Колонєй

Невдало припарковані авто харків’ян заважають проїзду машин екстрених служб

До харків’ян звернулися комунальники.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», підприємство просить харків’ян паркувати автомобілі таким чином, щоб спецтранспорт мав можливість під’їхати до сміттєвих контейнерів.

Найчастіше автовласники дбають лише про свій комфорт і паркують машини на газонах, клумбах чи посеред тротуару, загороджуючи проїзд спецавтотранспорту різного призначення.

«Це заважає вільному проїзду машин екстрених служб у дворах багатоповерхових будинків, наражає на небезпеку здоров'я та життя людей», - підкреслили в КВПВ.

На підприємстві закликали харків'ян, яких все більше повертається додому, відповідально ставитися до паркування автомобілів, щоб уникнути надзвичайних ситуацій. І нагадали, що за порушення правил паркування працівники патрульної поліції можуть складати протоколи щодо притягнення власників транспортних засобів до адміністративної відповідальності відповідно до КУпАП.