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24.11.2022  19:09   Рита Парфенова

На Харківщині 10-річна дівчинка відправилася пішки додому за 100 кілометрів

Місцезнаходження мешканки селища Борова Анастасії Прядко встановлюється Чугуївським районним управлінням поліції.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, Анастасія Прядко 2012 року народження 24 листопада близько 13:00 пішки пішла з міста Чугуєва в смт Борова Ізюмського району.

На вигляд 10 дівчинці років, зріст 134 см, худорлява, має довге русе волосся.

Була одягнена в блакитну шапку, блакитну куртку з капюшоном, чорні чоботи з червоними вставками.

«Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукувану, просимо повідомити за телефонами: 0958254759 (чергова частина), 0953227592 (ювенальна поліція) або 102», – звертаються правоохоронці.

Новини Харкова: розшукується 10-річна Анастасія Прядко

Нагадаємо, раніше праовоохоронці розшукали 8-річного хлопця, який після сварки з матір’ю пішов зі двору у невідомому напрямку.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розыск, пропал без вести, харьков
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