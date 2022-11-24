24.11.2022 19:09 Рита Парфенова

На Харківщині 10-річна дівчинка відправилася пішки додому за 100 кілометрів

Місцезнаходження мешканки селища Борова Анастасії Прядко встановлюється Чугуївським районним управлінням поліції.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, Анастасія Прядко 2012 року народження 24 листопада близько 13:00 пішки пішла з міста Чугуєва в смт Борова Ізюмського району.



На вигляд 10 дівчинці років, зріст 134 см, худорлява, має довге русе волосся.



Була одягнена в блакитну шапку, блакитну куртку з капюшоном, чорні чоботи з червоними вставками.



«Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукувану, просимо повідомити за телефонами: 0958254759 (чергова частина), 0953227592 (ювенальна поліція) або 102», – звертаються правоохоронці.

Нагадаємо, раніше праовоохоронці розшукали 8-річного хлопця, який після сварки з матір’ю пішов зі двору у невідомому напрямку.