24.11.2022 18:16 Рита Парфенова

На Харківщині ворог наніс удар з БпЛА

На Слобожанському напрямку військові рф застосували ударний БпЛА.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«В районі населеного пункту Зелене діяв ворожий ударний БпЛА», – йдеться у повідомленні.



Крім того, на Слобожанському напрямку, з прикордонних районів Бєлгородської області, противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів:

Гур’їв,

Стрілеча,

Липці,

Зелене,

Стариця,

Огірцеве,

Фиголівка,

Дворічна.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли, зокрема, райони населених пунктів:

Берестове,

Андріївка,

Курилівка,

Куп’янськ,

Кислівка.

Нагадаємо, вночі 24 листопада, окупанти нанесли удар по Куп’янському району.