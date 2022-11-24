На Харківщині ворог наніс удар з БпЛА

На Слобожанському напрямку військові рф застосували ударний БпЛА.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
«В районі населеного пункту Зелене діяв ворожий ударний БпЛА», – йдеться у повідомленні.
Крім того, на Слобожанському напрямку, з прикордонних районів Бєлгородської області, противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів:
На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли, зокрема, райони населених пунктів:
Нагадаємо, вночі 24 листопада, окупанти нанесли удар по Куп’янському району.
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Хороший день для нових знайомств (у тому числі романтичних), які згодом можуть перерости на щось більше.
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23 листопада відзначається Міжнародний день акварелі.
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