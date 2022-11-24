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24.11.2022  18:16   Рита Парфенова

На Харківщині ворог наніс удар з БпЛА

На Слобожанському напрямку військові рф застосували ударний БпЛА.

война в Украине

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«В районі населеного пункту Зелене діяв ворожий ударний БпЛА», – йдеться у повідомленні.

Крім того, на Слобожанському напрямку, з прикордонних районів Бєлгородської області, противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів:

  • Гур’їв,
  • Стрілеча,
  • Липці,  
  • Зелене,
  • Стариця,
  • Огірцеве,
  • Фиголівка,
  • Дворічна.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли, зокрема, райони населених пунктів:

  • Берестове,  
  • Андріївка,
  • Курилівка,
  • Куп’янськ,
  • Кислівка.

Нагадаємо, вночі 24 листопада, окупанти нанесли удар по Куп’янському району.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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