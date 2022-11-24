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24.11.2022  17:24   Рита Парфенова

Про відновлення подачі енергії в Харкові та відкриття пунктів обігріву розповів Ігор Терехов

Наразі у Харкові запущено міський електротранспорт та метро, ​​підключаються житлові будинки, відновлюється система подачі води та тепла.


t.me/ihor_terekhov

Про це Харківський міський голова написав у своєму телеграм-каналі, зазначивши, що комунальники вчетверте з початку опалювального сезону відновлюють практично з нуля подачу тепла, повідомляє РЕДПОСТ.

«Ми пережили з вами дуже важку ніч та дуже важкий день. Я пишаюся кожним харків'янином, я пишаюся нашими мужніми комунальними службами. Я пишаюся нашими енергетиками. Я гордий за свою команду. Нині ми розпочали подачу електроенергії. Повірте, це було архіскладно», – розповів Ігор Терехов.

Крім того, за словами мера, у Харкові організують понад 200 пунктів обігріву, так званих «пунктів незламності».

«Тут все організовано для того, щоб люди змогли перебувати тут добу, доки енергетики, у разі потреби, відновлюватимуть систему енергопостачання. Тут підготовлені всі умови, і можу вам сказати, що такі пункти будуть відкриті у всіх районах міста Харкова», – розповів Ігор Терехов.

Нагадаємо, 23 листопада на Харківщині почали працювати 10 мобільних Пунктів Незламності. Мапу розміщення таких пунктів по всій країні можна подивитися на спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua. Мапа постійно оновлюється.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  игорь терехов, отключение света, харьков
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