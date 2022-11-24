Про відновлення подачі енергії в Харкові та відкриття пунктів обігріву розповів Ігор Терехов

Наразі у Харкові запущено міський електротранспорт та метро, підключаються житлові будинки, відновлюється система подачі води та тепла.
Про це Харківський міський голова написав у своєму телеграм-каналі, зазначивши, що комунальники вчетверте з початку опалювального сезону відновлюють практично з нуля подачу тепла, повідомляє РЕДПОСТ.
«Ми пережили з вами дуже важку ніч та дуже важкий день. Я пишаюся кожним харків'янином, я пишаюся нашими мужніми комунальними службами. Я пишаюся нашими енергетиками. Я гордий за свою команду. Нині ми розпочали подачу електроенергії. Повірте, це було архіскладно», – розповів Ігор Терехов.
Крім того, за словами мера, у Харкові організують понад 200 пунктів обігріву, так званих «пунктів незламності».
«Тут все організовано для того, щоб люди змогли перебувати тут добу, доки енергетики, у разі потреби, відновлюватимуть систему енергопостачання. Тут підготовлені всі умови, і можу вам сказати, що такі пункти будуть відкриті у всіх районах міста Харкова», – розповів Ігор Терехов.
Нагадаємо, 23 листопада на Харківщині почали працювати 10 мобільних Пунктів Незламності. Мапу розміщення таких пунктів по всій країні можна подивитися на спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua. Мапа постійно оновлюється.
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