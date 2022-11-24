24.11.2022 16:36 Рита Парфенова

Як виглядають Пункти Незламності, розгорнуті на Харківщині (фото)

23 листопада на Харківщині почали працювати 10 мобільних Пунктів Незламності.

Фото наметів і того, що знаходится всередині, опубліковала Служба з надзвичайних ситуацій, повідомляє РЕДПОСТ.



Це місця безпеки, стабільності і тепла для населення у разі критичних проблем з енергетикою та опаленням, на відміну від стандартних мобільних пунктів обігріву ДСНС, до яких громадяни звикли приходити погрітись за сильних морозів у минулі роки.





Цього року на території області працюють 59 стаціонарних Пунктів Незламності на базі пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС у Харківській області.



У Пунктах Незламності можна не лише погрітися та знайти прихисток у випадку негоди чи відключення світла і тепла у житловому секторі, у наметах є інтернет та можливість зарядити гаджети. Також тут можна поїсти та отримати першу медичну допомогу, ознайомитись із картами найближчих укриттів та пунктів обігріву, АЗС та банківських відділень. Крім того, передбачено надання широкої інформаційної допомоги населенню з питань пожежної, мінної та техногенної безпеки.





Комплектування та функціонування Пунктів Незламності здійснюється з урахуванням наявного ресурсу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.



І мобільні й стаціонарні пункти працюють ЦІЛОДОБОВО.



Мапу розміщення таких пунктів по всій країні можна подивитися на спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua. Мапа постійно оновлюється.

Нагадаємо, у Харкові жінка кілька годин пролежала в снігу.