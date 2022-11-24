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24.11.2022  16:05   Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 25 листопада

Синоптики прогнозують похмуру погоду.

Погода в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Повідомляється, що в Україні 25 листопада буде хмарна погода. У центральних, південних, більшості північних областей на Закарпатті та Прикарпатті дощ, вночі на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.
 
Вночі та вранці у північних, центральних та південних областях туман; у західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.
 
Вітер на Правобережжі північно-західний, на решті території переважно північно-східний, 5-10 м/с.
 
Температура у західних, північних та Вінницькій областях протягом доби від 2° морозу до 3° тепла; на решті території вночі 1-6° тепла, у східних областях місцями 0-2° морозу, вдень 4-9° тепла, в Криму 10-15°.
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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