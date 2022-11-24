    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Вирва на шкільному спортмайданчику: окупанти обстріляли місто в Харківській області (фото)
24.11.2022  13:28   Рита Парфенова

Вирва на шкільному спортмайданчику: окупанти обстріляли місто в Харківській області (фото)

Правоохоронці фіксують наслідки ракетного обстрілу військовими росії житлового раону в населеному пункті Харківщини.

Новини Харкова: ракетний удар по Куп’янському району 24 листопада

Удар по Куп’янському району окупанти нанесли вночі 24 листопада, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Полицію Харковської області.

В результаті обстрілу пошкоджено навчальний заклад та розташовані поруч житлові будинки. На місці влучання утворилася вирва.

Новини Харкова: ракетний удар по Куп’янському району 24 листопада

Постраждалих в наслідок обстрілу немає.

Попередньо встановлено, що обстріл здійснився з зенітно-ракетного комплексу С-300.

Новини Харкова: ракетний удар по Куп’янському району 24 листопада

Співробітники слідчо-оперативної групи, криміналісти, спеціалісти вибухотехнічного управління провели огляд місця подій.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог продовжував обстріли населених пунктів області, розташованих близько до лінії зіткнення.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, купянск, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.11 Надзвичайні події Подробиці ранкового обстрілу Куп’янська з’ясовують в прокуратурі (фото) 22.11 Надзвичайні події Фото наслідків обстрілів міст Харківської області 21.11 Надзвичайні події Ракетним ударом зруйнований багатоквартирний будинок на Харківщині: є загибла та поранені (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 