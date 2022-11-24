Вирва на шкільному спортмайданчику: окупанти обстріляли місто в Харківській області (фото)

Правоохоронці фіксують наслідки ракетного обстрілу військовими росії житлового раону в населеному пункті Харківщини.
Удар по Куп’янському району окупанти нанесли вночі 24 листопада, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Полицію Харковської області.
В результаті обстрілу пошкоджено навчальний заклад та розташовані поруч житлові будинки. На місці влучання утворилася вирва.
Постраждалих в наслідок обстрілу немає.
Попередньо встановлено, що обстріл здійснився з зенітно-ракетного комплексу С-300.
Співробітники слідчо-оперативної групи, криміналісти, спеціалісти вибухотехнічного управління провели огляд місця подій.
Нагадаємо, протягом минулої доби ворог продовжував обстріли населених пунктів області, розташованих близько до лінії зіткнення.
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