24.11.2022 13:28 Рита Парфенова

Вирва на шкільному спортмайданчику: окупанти обстріляли місто в Харківській області (фото)

Правоохоронці фіксують наслідки ракетного обстрілу військовими росії житлового раону в населеному пункті Харківщини.

Удар по Куп’янському району окупанти нанесли вночі 24 листопада, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Полицію Харковської області.



В результаті обстрілу пошкоджено навчальний заклад та розташовані поруч житлові будинки. На місці влучання утворилася вирва.





Постраждалих в наслідок обстрілу немає.



Попередньо встановлено, що обстріл здійснився з зенітно-ракетного комплексу С-300.





Співробітники слідчо-оперативної групи, криміналісти, спеціалісти вибухотехнічного управління провели огляд місця подій.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог продовжував обстріли населених пунктів області, розташованих близько до лінії зіткнення.