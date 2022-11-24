24.11.2022 13:25 Віталій Хінєвіч

Як проходить відновлення електропостачання в Харківській області

Фахівці продовжують працювати над відновленням світла.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Олега Синєгубова.

Повідомляється, що енергетики заживили вже більше 50% мереж, працюють над відновленням і в місті Харків, і в районах області.

У свою чергу, в Укренерго зазначили , що енергосистема поступово відновлюється після сьомої масованої хвилі російських ракетних ударів. В Україні ситуація залишається складною, але контрольованою.

««Укренерго» реалізує відповідний протокол дій по поверненню блоків електростанцій в роботу, та разом з обленерго застосовує резервні схеми заживлення споживачів. У першу чергу заживлюються об’єкти критичної інфраструктури по всій країні: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо. Ремонтні бригади Укренерго та обленерго не припиняють аварійно-відновлювальні роботи з моменту завершення атаки»,- зазначили в компанії.