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24.11.2022  13:25   Віталій Хінєвіч

Як проходить відновлення електропостачання в Харківській області

Фахівці продовжують працювати над відновленням світла.

Харків світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Олега Синєгубова.
 
Повідомляється, що енергетики заживили вже більше 50% мереж, працюють над відновленням і в місті Харків, і в районах області.
 
У свою чергу, в Укренерго зазначили, що енергосистема поступово відновлюється після сьомої масованої хвилі російських ракетних ударів. В Україні ситуація залишається складною, але контрольованою.
 
««Укренерго» реалізує відповідний протокол дій по поверненню блоків електростанцій в роботу, та разом з обленерго застосовує резервні схеми заживлення споживачів. У першу чергу заживлюються об’єкти критичної інфраструктури по всій країні: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо. Ремонтні бригади Укренерго та обленерго не припиняють аварійно-відновлювальні роботи з моменту завершення атаки»,- зазначили в компанії.
 
Нагадаємо, Укрзалізниця обмежує маршрут низки поїздів.
 
Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  жкх, харьков
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