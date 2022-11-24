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24.11.2022  13:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік хотів покінчити життя самогубством

Поліцейські отримали виклик від перехожих, які чули крики чоловіка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 23 листопада правоохоронці отримали виклик від людей, котрі чули, як чоловік кричить з вікна п'ятого поверху.
 
На виклик за адресою вулиця Гвардійців Широнинців прибув екіпаж патрульних — Анатолій Зозуля, Сергій Шевцов, Дмитро Кутняк та Дмитро Кузнєцов.
 
Харківські патрульні
 
Коли інспектори зайшли до вказаного помешкання, то побачили чоловіка, який поводився нервово і погрожував вкоротити собі віку.
 
Поліцейським вдалось наблизитись до чоловіка, але на контакт він не йшов. За першої нагоди патрульні зреагували миттєво і, здавалося б останньої миті, врятували його.
Надалі чоловіка шпиталізували у спеціалізований медзаклад.
 
Нагадаємо, правоохоронці фіксують наслідки ракетного обстрілу військовими росії житлового раону в населеному пункті Харківщини.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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