24.11.2022 13:50 Віталій Хінєвіч
У Харкові чоловік хотів покінчити життя самогубством
Поліцейські отримали виклик від перехожих, які чули крики чоловіка.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що 23 листопада правоохоронці отримали виклик від людей, котрі чули, як чоловік кричить з вікна п'ятого поверху.
На виклик за адресою вулиця Гвардійців Широнинців прибув екіпаж патрульних — Анатолій Зозуля, Сергій Шевцов, Дмитро Кутняк та Дмитро Кузнєцов.
Коли інспектори зайшли до вказаного помешкання, то побачили чоловіка, який поводився нервово і погрожував вкоротити собі віку.
Поліцейським вдалось наблизитись до чоловіка, але на контакт він не йшов. За першої нагоди патрульні зреагували миттєво і, здавалося б останньої миті, врятували його.
Надалі чоловіка шпиталізували у спеціалізований медзаклад.
Нагадаємо, правоохоронці фіксують наслідки ракетного обстрілу
військовими росії житлового раону в населеному пункті Харківщини.
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