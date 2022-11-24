24.11.2022 13:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік хотів покінчити життя самогубством

Поліцейські отримали виклик від перехожих, які чули крики чоловіка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 23 листопада правоохоронці отримали виклик від людей, котрі чули, як чоловік кричить з вікна п'ятого поверху.

На виклик за адресою вулиця Гвардійців Широнинців прибув екіпаж патрульних — Анатолій Зозуля, Сергій Шевцов, Дмитро Кутняк та Дмитро Кузнєцов.

Коли інспектори зайшли до вказаного помешкання, то побачили чоловіка, який поводився нервово і погрожував вкоротити собі віку.

Поліцейським вдалось наблизитись до чоловіка, але на контакт він не йшов. За першої нагоди патрульні зреагували миттєво і, здавалося б останньої миті, врятували його.

Надалі чоловіка шпиталізували у спеціалізований медзаклад.

Нагадаємо, правоохоронці фіксують наслідки ракетного обстрілу військовими росії житлового раону в населеному пункті Харківщини.