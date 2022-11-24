    
Главная Новини Харкова ЖКГ У місті Харківської області на три години дадуть воду, щоб люди змогли зробити запас
24.11.2022  14:15   Рита Парфенова

У місті Харківської області на три години дадуть воду, щоб люди змогли зробити запас

Водогони міста Первомайський запрацюють 24 листопада з 15.00 до 18.00.

запас води

Про це у своєму телеграм-каналі повідомиі Первомайський міський голова Микола Бакшеєв, передає РЕДПОСТ.

Мер Первомайська звернувся до жителів міста з проханням запастися водою.

«!ТЕРМІНОВО! Сьогодні 24.11.2022 року буде відновлено подачу водопостачання на місто з 15.00 години до 18.00 години. Наберіть запас води», - написав він.

Нагадаємо, після відключення світла у Харкові та області внаслідок масованої атаки по території України 23 листопада, станом на першу годину дня 24 листопада енергетики заживили вже більше 50% мереж.

Источник:   Телеграм/Микола Бакшеєв
 Тэги:  вода, первомайский, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.11 ЖКГ Харківські комунальники усувають 15 пошкоджень на водоводах 21.11 ЖКГ Харківські комунальники проводять масштабні роботи на водогонах Салтівки та Олексіївки 15.11 ЖКГ Два десятки аварійних бригад комунальників ремонтуют водогони Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 