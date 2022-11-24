24.11.2022 14:15 Рита Парфенова

У місті Харківської області на три години дадуть воду, щоб люди змогли зробити запас

Водогони міста Первомайський запрацюють 24 листопада з 15.00 до 18.00.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомиі Первомайський міський голова Микола Бакшеєв, передає РЕДПОСТ.



Мер Первомайська звернувся до жителів міста з проханням запастися водою.



«!ТЕРМІНОВО! Сьогодні 24.11.2022 року буде відновлено подачу водопостачання на місто з 15.00 години до 18.00 години. Наберіть запас води», - написав він.



Нагадаємо, після відключення світла у Харкові та області внаслідок масованої атаки по території України 23 листопада, станом на першу годину дня 24 листопада енергетики заживили вже більше 50% мереж.