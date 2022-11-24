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24.11.2022  14:27   Рита Парфенова

У Харкові запустили метро

Метрополітен Харкова працює у повному обсязі.


t.me/kh_metro

Про це повідомили у прес-службі метрополітену, передає РЕДПОСТ.

З 13:20 для обслуговування пасажирів почали працювати 1-а та 2-га лінії. З 14:05 було відкрито 3-тю лінію метрополітену.

Нагадаємо, через відключення світла внаслідок масованої атаки по території України 23 листопада, в Харкові було зупинено весь електротранспорт. Із метрополітену евакуювали пасажирів.

Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харьков
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