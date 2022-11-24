24.11.2022 14:27 Рита Парфенова

У Харкові запустили метро

Метрополітен Харкова працює у повному обсязі.



t.me/kh_metro

Про це повідомили у прес-службі метрополітену, передає РЕДПОСТ.



З 13:20 для обслуговування пасажирів почали працювати 1-а та 2-га лінії. З 14:05 було відкрито 3-тю лінію метрополітену.



Нагадаємо, через відключення світла внаслідок масованої атаки по території України 23 листопада, в Харкові було зупинено весь електротранспорт. Із метрополітену евакуювали пасажирів.