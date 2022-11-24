У Харкові запустили метро

Метрополітен Харкова працює у повному обсязі.
Про це повідомили у прес-службі метрополітену, передає РЕДПОСТ.
З 13:20 для обслуговування пасажирів почали працювати 1-а та 2-га лінії. З 14:05 було відкрито 3-тю лінію метрополітену.
Нагадаємо, через відключення світла внаслідок масованої атаки по території України 23 листопада, в Харкові було зупинено весь електротранспорт. Із метрополітену евакуювали пасажирів.
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Хороший день для нових знайомств (у тому числі романтичних), які згодом можуть перерости на щось більше.
Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі очікується дрібний сніг. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
23 листопада відзначається Міжнародний день акварелі.
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