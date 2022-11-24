24.11.2022 14:35 Віталій Хінєвіч

ПриватБанк збільшив ліміти на отримання готівки в банкоматах

З 23 листопада ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.

Повідомляється, що ПриватБанк збільшив ліміти на отримання готівки в банкоматах з карток всіх українських банків до 20 тис грн. Таку суму користувачі карток будь якого банку можуть отримати в банкоматі ПриватБанку за одну операцію, та повторити через три години.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, збільшення лімітів на отримання готівки для карток всіх українських та закордонних банків дозволить клієнтам всіх банків за необхідності отримати доступ до готівкових коштів через найбільшу в Україні мережу банкоматів. На сьогодні в мережі ПриватБанку працюють понад 5 000 банкоматів у всіх регіонах України.