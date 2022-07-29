29.07.2022 15:41 Дмитрий Колоней

Надекватний господар ледве не зарізав гостя під Харковом (фото)

Під Харковом затримали рецидивіста-дебошира.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУ Нацполціції, 18 липня 2022 року до районної лікарні доправили 38-річного чоловіка з ножовим пораненням.Свідок події, який викликав швидку, пояснив поліцейським, що перебував удома у 48-річного товариша у місті Первомайський.

До них зайшов 38-річний чоловік, у якого стався конфлікт із господарем квартири. Під час сварки раніше неодноразово судимий господар житла вдарив ножем у живіт гостю.

Чоловіку повідомили про підозрення у скоєнні злочину Відомості внесені до Єдиного реестру досудових розслідувань за ч. 1 ст.121 (навмисно тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йонму загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Йому вибрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.