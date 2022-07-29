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29.07.2022  15:41   Дмитрий Колоней

Надекватний господар ледве не зарізав гостя під Харковом (фото)

Під Харковом затримали рецидивіста-дебошира.

Ударив ножем гостя рецидивіст-дебошир під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполціції, 18 липня 2022 року до районної лікарні доправили 38-річного чоловіка з ножовим пораненням.Свідок події, який викликав швидку, пояснив поліцейським, що перебував удома у 48-річного товариша у місті Первомайський.
 
До них зайшов 38-річний чоловік, у якого стався конфлікт із господарем квартири. Під час сварки раніше неодноразово судимий господар житла вдарив ножем у живіт гостю.
 
Ударив ножем гостя, ледве не вбив, рецидивіст-дебошир у Первомайському. Новини Харкова
 
Чоловіку повідомили про підозрення у скоєнні злочину  Відомості внесені до Єдиного реестру досудових розслідувань за ч. 1 ст.121 (навмисно тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йонму загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Йому вибрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дебошир, ударил ножом, харьков, первомайский
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