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29.07.2022  15:50   Віталій Хінєвіч

ЮНІСЕФ запускає психологічні консультації для дітей і батьків

В рамках проєкту психологи проводять індивідуальні та групові зустрічі.

Психологічна підтримка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) разом із Всеукраїнським громадським центром «Волонтер» і за підтримки МОН запустили індивідуальні консультації для дітей, батьків і опікунів у межах проєкту психологічної підтримки «Поруч».
 
Індивідуальні зустрічі з психологами стануть у пригоді дорослим, які прагнуть впоратися з тривогами, шукають способи справитися з нав’язливими думками або намагаються опанувати інструменти підтримки дітей. Вони будуть корисні й дітям, які шукають підтримки, хвилюються через невідомість і невизначеність, відчувають труднощі з адаптацією в новому середовищі чи намагаються пережити втрату.
 
На сайті проєкту «Поруч» розміщено форму реєстрації для отримання безоплатної психологічної онлайн-консультації. Охочі мають заповнити анкету, що допоможе організаторам проєкту краще зрозуміти запит і підібрати фахівця.
 
Дані залишаються конфіденційними, доступ до них отримує лише психолог, який проводитиме зустрічі. У межах проєкту працюють фахівці, які пройшли спеціальне навчання та мають досвід роботи з людьми, що пережили війну.
 
Також на сайті проєкту розміщено інформацію про групові зустрічі підтримки.
 
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Источник:   МОН України
 Тэги:  юнісеф
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