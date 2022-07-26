26.07.2022 11:20 Віталій Хінєвіч

Франція надала допомогу українським медикам

Українські лікарні поповняться новими технічними пристоями.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що завдяки уряду Франції українські медики отримають 10 тисяч ноутбуків. Техніка закуплена французьким Міністерством економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету на прохання української влади.

Невдовзі технічні пристрої надійдуть до закладів охорони здоров’я та будуть допомагатимуть лікарям у щоденній роботі.

«Ще до початку війни ми сформували для себе важливу ціль — надати доступ лікарням до усіх новітніх технологій та можливості впевнено користуватися ними. Зробити так, щоб у кожного лікаря був власний персональний комп’ютер, швидкісний інтернет та ще більше можливостей для надання якісних і доступних медичних послуг. Це також і про депаперизацію медичної сфери та про нові цифрові інструменти. Як допомога на цьому шляху — 10 тисяч ноутбуків від французького уряду», — зазначає заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

«Ми прагнемо, щоб українські медики не тільки володіли цифровими навичками, але й мали відповідне технічне забезпечення для повноцінної реалізації своєї роботи. Ініціатива, завдяки якій медики отримають 10 000 ноутбуків, зробить їх щоденну роботу ефективнішою, а також полегшить взаємодію із пацієнтами в онлайн-режимі», — заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Нагадаємо, в Польщі відкрився освітній хаб для українських дітей.