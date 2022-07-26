    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події В Україні засудили бойовиків, які воювали в Харківській області
26.07.2022  11:45   Віталій Хінєвіч

В Україні засудили бойовиків, які воювали в Харківській області

Бойовиків фейкової «днр» затримали у Харківській області.

суд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на СБУ.
 
Повідомляється, що бойовиків взяли в полон українські захисники наприкінці березня під час визволення села Вільхівка Харківської області від окупантів.
 
Троє затриманих входили до складу незаконного збройного формування російських окупаційних військ.
 
Як встановила СБУ, на початку березня фігуранти у якості «новобранців» пройшли військову підготовку у «таборі», який окупаційна влада облаштувала в одній зі шкіл-інтернатів Донецька. Там їх розподілили кулеметниками і відправили до 2 взводу 2 роти 3 батальйону 115 полку.
 
Після цього бойовиків відправили до російського Бєлгорода для посилення тренувань. А потім повернули в Україну, перекинувши на Харківський напрямок, де їх швидко взяли в полон українські захисники.
 
Бойовиків засудили за двома статтями: частина 2, стаття 111 та частина 1 стаття 436-2 Кримінального кодексу України.
 
Бойовики проведуть 15 років за ґратами.
 
Нагадаємо, під Харьковом в результат обстрілу пошкоджено газопровід.
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.07 Надзвичайні події та кримінал Дві великі вирви залишилися після ворожого обстрілу Харкова 26 липня (фото)   26.07 ЖКГ Під Харьковом в результат обстрілу пошкоджено газопровід 26.07 Надзвичайні події Ворог завдав авіаударів біля Залимана та Мосьпанового, - Генштаб (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 