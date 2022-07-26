26.07.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

В Україні засудили бойовиків, які воювали в Харківській області

Бойовиків фейкової «днр» затримали у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що бойовиків взяли в полон українські захисники наприкінці березня під час визволення села Вільхівка Харківської області від окупантів.

Троє затриманих входили до складу незаконного збройного формування російських окупаційних військ.

Як встановила СБУ, на початку березня фігуранти у якості «новобранців» пройшли військову підготовку у «таборі», який окупаційна влада облаштувала в одній зі шкіл-інтернатів Донецька. Там їх розподілили кулеметниками і відправили до 2 взводу 2 роти 3 батальйону 115 полку.

Після цього бойовиків відправили до російського Бєлгорода для посилення тренувань. А потім повернули в Україну, перекинувши на Харківський напрямок, де їх швидко взяли в полон українські захисники.

Бойовиків засудили за двома статтями: частина 2, стаття 111 та частина 1 стаття 436-2 Кримінального кодексу України.

Бойовики проведуть 15 років за ґратами.