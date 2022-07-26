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26.07.2022  11:51   Рита Парфенова

Дві великі вирви залишилися після ворожого обстрілу Харкова 26 липня (фото)

Вранці 26 липня російські окупанти обстріляли Харків, ймовірно, ракетами С-300.

Фото: Василь Голосний
Фото: Василь Голосний

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.

Наразі відомо про 2 воронки в землі, по одній в районі станцій метро «Спортивна» та «Захисників України», та про влучання уламків ракети у дах автоцентру, який загорівся.

Нагадаємо, цивільна інфраструктура міста Харкова пошкоджена внаслідок ракетного удару, який російські військові здійснили вранці 26 липня.

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Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии
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