26.07.2022 12:20 Віталій Хінєвіч

Українці обрали найкращу монету 2021 року

У конкурсі перемогла монета номіналом 5 гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на НБУ.

Повідомляється, що з 20 червня до 04 липня 2022 року тривав конкурс «Краща монета року України».

За результатами відкритого голосування за кращу монету 2021 року в усіх трьох номінаціях – «Краще розкриття теми», «Краще художнє рішення», «Найпопулярніша монета» – перемогла пам’ятна монета з нейзильберу номіналом 5 гривень – «До 30-річчя незалежності України».

Ця монета присвячена доленосній події, що відбулася 24 серпня 1991 року, коли Верховна Рада України ухвалила історичний документ – Акт проголошення незалежності України.

Композиція на монеті зображує Україну: безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки, та зображення кольорової вишиваної стрічки, що символізує код нації і нагадує ДНК.

Нагадаємо, в Україні відбулась презентація монети «Ой у лузі червона калина».