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26.07.2022  12:20   Віталій Хінєвіч

Українці обрали найкращу монету 2021 року

У конкурсі перемогла монета номіналом 5 гривень.

Найкраща монета 2021
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на НБУ.
 
Повідомляється, що з 20 червня до 04 липня 2022 року тривав конкурс «Краща монета року України».
 
За результатами відкритого голосування за кращу монету 2021 року в усіх трьох номінаціях – «Краще розкриття теми», «Краще художнє рішення», «Найпопулярніша монета» – перемогла пам’ятна монета з нейзильберу номіналом 5 гривень – «До 30-річчя незалежності України».
 
Ця монета присвячена доленосній події, що відбулася 24 серпня 1991 року, коли Верховна Рада України ухвалила історичний документ – Акт проголошення незалежності України.
 
Композиція на монеті зображує Україну: безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки, та зображення кольорової вишиваної стрічки, що символізує код нації і нагадує ДНК.
 
Нагадаємо, в Україні відбулась презентація монети «Ой у лузі червона калина».
 
Источник:   НБУ
 Тэги:  монета
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